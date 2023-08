Salomé et ses fleurs vous attendent ce samedi à l’espace test de Strée

En 2021, Salomé Pyfferoen se lançait dans la culture de fleurs en profitant de l’espace test de Strée, après avoir suivi une formation à l’IFAPME, Deux ans et demi plus tard, le projet de la jeune Marchinoise, baptisé "La botte aux fleurs", a bien évolué. Elle l’entend le montrer au public en organisant ce samedi des portes ouvertes de 10 à 14 h. "Serres et champs compris, j’occupe désormais une superficie de 750 m2, et je propose une cinquantaine de variétés annuelles, avec pour leitmotiv l’écoresponsabilité, explique-t-elle. Ça commence dès la fin mars avec les narcisses, et puis arrivent les tulipes, anémones, renoncules, etc. Parmi les fleurs d’été, il y a un grand choix de dahlias. Mais mon coup de cœur va aux pois de senteur. Je plante environ 8 000 plantes annuelles."