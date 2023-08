Emma, étudiante au collège Saint-Louis de Waremme, fait partie des 620 élèves belges du secondaire qui partent à l’étranger pour perfectionner leur anglais

Et ce n’est pas sans crainte que la jeune Crisnéenne quitte ses repères. "J’ai peur de ne pas réussir à m’intégrer et de ne pas me faire d’amis, confie-t-elle. J’ai les bases en anglais mais c’est vrai que ce n’est pas si simple de le parler. J’ai peur aussi que ma famille me manque de trop." Et c’est dans une famille d’accueil, justement, que résidera la jeune Crisnéenne. Mais pas avant samedi puisqu’elle prendra part à un city trip à New-York avec quelques autres jeunes.

Il y a des craintes somme toute normales, mais la jeune adolescente de 16 ans part aussi avec 50 étoiles dans les yeux. "J’ai hâte tout d’abord de pouvoir progresser en anglais. Je me réjouis aussi de découvrir le système scolaire américain, qui est fort différent de chez nous. Découvrir la culture et voir comment vivent les gens dans cette partie du monde me réjouit également ! J’aimerais aussi découvrir les paysages."

Et les cours qui lui seront donnés aux "States" à partir du 16 août, à la Vandegrift high school, ne lui font pas peur. "Honnêtement, en Belgique, ça va à l’école. Je ne m’inquiète donc pas trop à ce niveau-là."

Par contre, pour la maman, Antonina Cannella, laisser partir sa progéniture n’a pas été simple. "On a eu dur ce matin, dit-elle, au moment des au revoir. Là, on attend qu’une chose, c’est qu’elle nous appelle quand elle sera arrivée", vers 19 h.

620 étudiants belges

Cet été, ce sont en tout 620 jeunes étudiants belges qui partiront à l’étranger, en grande majorité pour développer leur anglais. "Le but est de leur permettre de vivre une immersion scolaire à l’étranger, qui sera prise en ligne de compte dans le cadre de leur cursus scolaire", informe le WEP par la voix de son responsable communication, Adrien Buntix.