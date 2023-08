Le projet immobilier de LMC Immobilière "ne suscite pas un grand enthousiasme à Nandrin"

Le projet de lotissement projeté entre la place de Nandrin et le cimetière (rue de Famioul et de Baimont), et qui fait l’objet d’une enquête publique jusqu’au 14 septembre, avait déjà été recalé, à la suite d’une levée de bouclier des riverains. Là, il revient, sans grand changement par rapport au premier qui avait été présenté. "Le dossier est toujours en cours d’analyse mais il ne suscite pas un grand enthousiasme à Nandrin car le promoteur (NDLR: LMC Immobilière) revient avec le même type de projet, avoue le bourgmestre, Michel Lemmens, qui précise que sont prévus deux bâtiments de six logements et trois logements individuels. Clairement, ce nouveau dossier n’apporte rien de neuf et part de l’ancien qui n’avait déjà pas fait l’unanimité. Le projet avait été présenté par le collège et refusé car plusieurs éléments importants n’étaient pas rencontrés." Parmi ces éléments, il y a l’évacuation des eaux qui n’était pas reprise dans les plans. "De plus, la taille des bâtiments, qui comprennent un rez-de-chaussée et deux étages, était et est toujours disproportionnée par rapport au bâti, poursuit le mayeur. Sans compter qu’ils ne sont pas prévus en voirie mais sur un chemin pas encore asphalté. C’est donc un endroit très rural et ces bâtiments y dénotent complètement." Du côté des riverains, qui s’étaient déjà manifestés contre le précédent projet en 2022, avec une pétition de 250 signatures et une trentaine de réclamations, la nouvelle mouture ne les convainc pas plus. Ils restent très inquiets, surtout ceux qui habitent rue Sylvain Gouverneur en contrebas du futur projet. "Il y a plusieurs habitations concernées de près, explique Véronique Dewez, une des riveraines directes. On s’est rendus à la Commune pour consulter le dossier et nous sommes toujours aussi inquiets. Il n’y a pas beaucoup de changement si ce n’est que les deux blocs d’appartements sont plus avancés encore vers la rue. Le bâti reste très massif et peu esthétique, ça défigure complètement l’entrée du village." Le problème d’évacuation des eaux est à nouveau soulevés. "Des maisons se trouvent sous la zone lotie, avec une forte pente. On est régulièrement victimes d’inondations, tout comme la place du village, en contrebas. Un bassin d’orage a certes été créé depuis mais si la zone visée est asphaltée, ça va poser problème." Sans compter que ce projet participe à une urbanisation croissante du village que les habitants voient d’un mauvais œil. Les riverains annoncent qu’ils vont à nouveau se mobiliser et lancer une pétition d’ici peu.