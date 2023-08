Clavier : voyage dans la tradition flamenco chez Quentin Dujardin

L’Oeil du Condroz, avec le guitariste Quentin Dujardin en hôte des lieux, reste ici le réceptacle de tout cela comme une peau tendue qui recueille la pureté d’un moment à partager. À l’instar de celui vécu samedi soir qui accueillait Esteban Murillo avec Dani Barba à la guitare et Udo Demandt aux percussions.

Un solo à la guitare amorce le set. Poésie sonore à ressentir telle une plainte qui se mue doucement en une charge sensorielle qui donne à la musique plus de densité, le morceau en appelle d’autres qui donneront au concert ses lettres de noblesse. Inspirés de l’essence même de la tradition flamenco, les morceaux révèlent l’homme en plus de sa musique séculaire. Sang-mêlé, métissés, les musiciens ne revendiquent aucune identité, aucune racine sinon celle du genre humain. Ici, le travail de la voix et celui des instruments développent un dialogue jusqu’à trouver un terrain commun augmenté des sensibilités individuelles. Chants issus des Amériques, de Grenade, d’Argentine, Séville, Malaga, tous invitent à une écoute méditative et proche du cœur. De quoi réchauffer la soirée sous la tente berbère qui protégeait de la pluie les quelque deux cents personnes attendues. Le concert affichait d’ailleurs complet.

Autre ambiance avec l’entrée en scène du danseur Fedérico Ordones Il faut imaginer, ici, une ode au mouvement découpé dans la lumière. La grâce est perçue jusqu’au moindre geste qui en appelle d’autres. Le son est amplifié en même temps que s’étirent les notes en accord parfait avec les pas scandés sur le bois. Pieds et mains se répondent, se répandent en une seule vibration qui touche et émeut. Puis vient le silence. Et tout est à recommencer. Grandiose !