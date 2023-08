Quatorze jeunes de Huy ont participé aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne: "Une formidable expérience de rencontres" (photos)

"Ce fut un événement incroyable, une formidable expérience de rencontres avec d’autres jeunes, avec soi-même, et avec le Christ, confie le prêtre Éric Ndeze, joint ce lundi sur la route du retour. Les jeunes hutois âgés de 17 à 23 ans faisaient partie d’une délégation belge qui comptait 1 500 personnes. Certains étaient partis dès le 24 juillet pour un séjour à Portimao avant de rejoindre Lisbonne. D’autres s’étaient directement rendus dans la capitale portugaise le 30 juillet. Il est à noter que la porte était ouverte à tous. Notre délégation liégeoise comportait ainsi un jeune orthodoxe et un membre qui n’était pas baptisé."

Hébergés dans des écoles, les jeunes hutois ont participé à une foule d’activités très variées. "Ils ont pu pratiquer des activités sportives et intellectuelles, ils ont assisté à des conférences sur le climat ou sur l’avenir de la planète, ils ont pris part à des ateliers de questionnements sur la spiritualité et la religion. Ils ont aussi applaudi des concerts et des spectacles."

Et sont également partis à la rencontre d’une partie des 1,5 million de jeunes pèlerins qui avaient rejoint les bords du Tage. "Grâce à leur pratique de l’anglais, ils ont pu converser avec des Espagnols, des Portugais, des Italiens, des Ukrainiens ou encore des Chinois. Nous avons aussi échangé avec des Ivoiriens, des Rwandais, des Togolais et encore bien d’autres."

Alors que 23 jeunes hutois s’étaient déjà rendus à Rome en octobre 2022 pour rencontrer le Pape François lors d’une audience privée exceptionnelle, certains d’entre eux ont revu (mais de beaucoup plus loin cette fois…) le Souverain pontife lors de la messe de clôture célébrée ce dimanche. "Notre délégation retiendra notamment des paroles de François qu’il faut être soi-même, qu’il ne faut pas être dans l’apparence, ni cultiver une forme d’idéalisme, qu’il ne faut pas non plus entrer dans une course à la richesse."

Le pape a aussi annoncé en clôture de ces JMJ que la prochaine édition se déroulera en 2027 à Séoul. De quoi déjà donner des idées aux Hutois ? "On n’y est pas encore, glisse Éric Ndeze. Nous sommes conscients que le coût du voyage pourrait être un frein. Pour ce voyage à Lisbonne, nous avions pu tout financer par nos propres activités. La Pastorale des jeunes avait notamment vendu des biscuits fabriqués maison ou avait rendu divers services (aides pour des déménagements ou dans des réceptions, etc.) pour récolter des fonds."

Accompagnés du Frère Laurent Mathelot et du Père Éric Ndeze, les quatorze Hutois se nomment Audric Bonane, Esther Dessart, Auriane Bonane, Noémie Serlez, Éléonore Gustin, Lilou Heine, Léo Wouters, Frédéric Kienen, Pauline Giroul, José Maria Tchilolo, Agathe Tchilolo, François Lessage, Gwendolyn Lessage, Augustin Lessage