L’aventure OZ Escape Game se termine à Hannut: "Ce n'est pas un échec car nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire"

"Ce n’est pas un échec car nous avons vécu quelque chose d’extraordinaire en famille"

"C’est dur mais c’est son droit. C’est un bâtiment qui ne paie pas de mine de l’extérieur, mais pour nous, c’est ce qu’il fallait ! C’est très atypique avec de bas plafonds et des cloisons partout, l’idéal pour le concept que nous y avons développé. Nous sommes tellement retournés que nous n’avons pas le cœur à recommencer ailleurs… Cela représente un certain investissement, énormément de travail, nous avons tout fait nous-mêmes ! C’est vraiment notre bébé, mais ce n’est pas un échec car nous avons vécu quelque chose d’extraordinaire en famille", confie, peinée, l’une des créatrices de cet escape game.

C’est en juillet 2020, en pleine pandémie de Covid-19, qu’OZ Escape Game a ouvert ses portes. À l’époque, il n’y avait qu’une salle. "Nous avons donné une nouvelle vie à toute une série d’objets que nous avons achetés. Nous avons ouvert en juillet pour fermer peu de temps après, mais dans notre cas, nous avons pu grandir rapidement grâce au Covid, car nous avons profité de la fermeture forcée pour créer les deuxième et troisième salles. Ainsi, dès qu’on a pu rouvrir, nous disposions de trois salles et d’après les échos que nous avons, les gens sont très contents. Nous sommes heureux d’avoir donné beaucoup de plaisir et d’avoir transmis notre passion", ajoute Sylviane, qui espère aujourd’hui pouvoir transmettre leur bébé à un repreneur tout aussi passionné.

"Les salles fonctionnent bien et accueillent de 2 ou 3 personnes jusqu’à 40 personnes parfois. Le jeu Cluedo dans la ville de Hannut est disponible ainsi que d’autres scénarios dans la ville. Il nous importe de trouver quelqu’un de passionné que nous aiderons volontiers à connaître le même succès."

L’OZ Escape Game fermera le 30 septembre prochain. D’ici là, on ne peut que vous inviter à réserver une séance, ainsi qu’à utiliser les bons ayant été édités, afin de soutenir la famille dans cette épreuve.