Camping du Renoz à Burdinne: "La seule solution, c’est de payer"

La coupure est intervenue vers 8 h 30 ce lundi. Depuis, ce sont une quarantaine de résidents qui se retrouvent sans électricité.

Ce lundi, quelques-uns d’entre eux se sont rendus à la Commune et au CPAS pour appeler à l’aide. "On peut leur proposer des aides sociales, indique le bourgmestre Frédéric Bertrand. Mais à part ça, on n’a aucune solution. On ne peut pas leur octroyer un logement d’urgence, puisqu’ils n’entrent pas dans les conditions et de toute façon, il n’y en aurait pas assez…"

Alors que faire ? "La seule solution, c’est de réalimenter le compteur à budget, ajoute le bourgmestre. Et si les habitants n’ont plus confiance en les liquidateurs, alors qu’ils prennent leur destin en main et s’organisent pour qu’un d’eux effectue les paiements directement à RESA." Mais qui prendra cette lourde responsabilité ?

Aux dernières nouvelles, on apprenait en fin de journée que le courant pourrait être rétabli. Le liquidateur, M. Remacle ayant effectué un paiement.