Huy: affiche rajeunie à mi-parcours du Ça jazz

Groupe aux influences pop, jazz, groove, électro, l’ensemble emmène par la voix et la section rythmique bien affichée le public dans un set affiché progressiste sans pour autant en revendiquer l’étiquette.

"On se définit avec plusieurs adjectifs, glisse une des deux chanteuses. On essaie d’aller chercher tout ce qu’on aime. Iota, c’est un peu de tout: un iota de plusieurs styles musicaux qui prend racine dans le jazz originel."

Law of attraction (morceau à écouter sur Spotify) poursuit le set avant d’autres titres et d’autres univers aux confins de mondes sonores à imaginer: doux, captivants, angoissants ou mystiques.

Deux voix, une basse, une batterie et un piano, le quintet a tout pour séduire. Comme le suggère le prochain morceau, amorcé par un solo à la batterie, qui s’en va crescendo avec, en français dans le texte, un "Vous n’êtes pas essentiel", en écho vibrant à la période Covid durant laquelle le monde culturel a été mis en retrait.

Plus dansants et pêchus, Java Extasie termine le concert avant un Wave qui verra le public se lever et danser donnant à la soirée son côté dancefloor.

Et on n’est pas à une surprise dans ce concert avec une seconde partie dédiée au projet Vaague d’Antoine Pierre, proposition résolument festive qui donne une couleur davantage électronique proposée dans sa formule de night show. "Une première, ici à Huy !", aux dires des organisateurs. Et c’est parti pour le show avec, en prime, le public debout pour vivre le concert de l’intérieur aux sons des grooves de batterie qui créent des univers à la frontière de mondes réels et imaginés.