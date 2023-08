À Nandrin, la pluie n’a pas empêché la fête: "Même avec 20 centimètres de neige, je serais venue !"

Mais pour autant, les mauvaises conditions météorologiques, n’ont pas découragé les jeunes (et aussi les moins jeunes), qui se sont rendus en nombre à la deuxième édition de Nandrin en fête, qui était organisée tout au long du week-end. "Bah ! moi, j’ai quand même un peu hésité avant de venir, sourit Valentina Fritz, qui est venue avec Anna. Mais maintenant que j’y suis, c’est bien. C’est juste chiant parce que j’avais bouclé mes cheveux." Mais comme le dit si bien Thomas Vanhuffel: "Quand il y a de l’alcool, on n’est jamais démotivés."

Drache ou canicule ?

Mais n’empêche, à choisir entre la canicule de l’année dernière et la météo quelque peu humide de ces dernières semaines, la plupart des fêtards préfèrent avoir chaud. "J’aime mieux avoir mon T-shirt qui colle à cause de la transpiration qu’à cause de la pluie", s‘amuse l’un d’entre eux, qui tentait de se protéger des trombes d’eau sous un parasol, pendant que d’autres se planquaient sous l’auvent du stand à hamburgers.

Nandrin en fête 2023 ©EDA

Et d’ailleurs, la tenancière du stand est plutôt de leur avis. "Je préfère mille fois la chaleur au froid, sourit-elle, emmitouflée dans son pull. Heureusement, j’ai quand même le four à côté de moi pour me tenir chaud."

Un chapiteau plus que bienvenu

Mais heureusement, le public n’avait pas que des parasols et un auvent pour se protéger. La scène sur laquelle se produisaient DJ Snaïky et les Papi Jumper était en effet installée sous un grand chapiteau qui, et c’est le comble, a fait son apparition suite à la canicule de 2022. "L’année dernière, le soleil tapait tellement fort que les gens quittaient la guinguette organisée le dimanche ", commente l’organisateur Jean-François Dethier.

Cette année-ci, il n’a plus voulu prendre de risques. "Si on attendait la dernière minute pour réserver un chapiteau, on n’en aurait pas trouvé. On en a donc déjà commandé un en avril, en se disant qu’il serait utile en cas de fortes chaleurs ou de pluie." Et au bout du compte, c’était plutôt bien vu.

Et ce chapiteau, il l’a voulu grand pour que les jeunes aient de la place. "On limite aussi le nombre d’entrées car, le plus important pour nous, c’est que les gens soient à l’aise."

Un peu plus de 3 000 visiteurs

Nandrin en fête a accueilli un peu plus de 3000 personnes sur l’ensemble du week-end, un chiffre similaire à celui de l’année passée. «Ça a vraiment bien marché vendredi et samedi, détaille Jean-François Dethier. On a juste eu un peu moins de monde pour la guinguette de ce dimanche, à cause de la météo.» Si aucun réel problème lié à la pluie n’est à déplorer, les terrains qui servaient de parking étaient impraticables ce dimanche. «Les gens ont dû se garer le long de la route.»

Nandrin en fête 2023 ©EDA