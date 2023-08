Campig du Renoz à Burdinne : "On a payé mais on n’a plus confiance"

Ce camping résidentiel est embourbé depuis des années dans des problèmes, juridiques, administratifs et financiers. La copropriété est en liquidation mais la quarantaine d’habitants n’a plus confiance dans le collège des liquidateurs. Pendant des années, ils ont refusé de payer l’eau et l’électricité des compteurs communs, estimant que des décomptes des liquidateurs n’étaient pas corrects. On parle d’une dette de 30 000 € pour l’électricité et de 25 000 pour l’eau.

RESA a installé un compteur à budget il y a quelques semaines. Mais celui-ci n’étant pas approvisionné, le courant sera automatiquement coupé d’ici peu. Pourtant, certains habitants ont commencé à rembourser leur dette. Mais ils vont quand même pâtir de la privation d’électricité. C’est le cas de Sandrine Coulouse et de sa voisine, Mme Ainaux. "J’ai versé 150 € par mois, indique Sandrine Coulouse. Mais les liquidateurs utilisent le tiers de cette somme pour rembourser la dette. Et avec cet argent, ils veulent traîner en justice d’autres résidents. Ils veulent aussi se servir de cet argent pour payer leurs honoraires…"

Patate chaude

On se doute que les liquidateurs n’ont pas la même vision de la situation. "On en a marre… Si quelqu’un veut prendre notre place, qu’il le fasse, nous expliquait Olivier Hamal, président du collège des liquidateurs. Pour moi, il faut effectivement une coupure de courant pour inciter les habitants à payer leurs dettes !"

La quarantaine de résidents préférerait payer directement RESA sans passer par le trio de liquidateurs, "qui ne sont pas d’accord avec le compteur à budget de RESA car ils ne peuvent plus chipoter les comptes comme ils veulent, ajoute une habitante du camping. Il suffirait qu’on ait la possibilité de payer nous-mêmes sur le numéro de compte de chez RESA."

Le problème, c’est que personne ne veut reprendre la patate chaude de la gestion de la dette. La Commune qui tente d’apaiser la situation ne peut pas le faire non plus étant donné qu’il s’agit de lieux privés.

Réquisitionner ?

En attendant, la coupure d’électricité va avoir de lourdes conséquences pour plusieurs familles avec enfants en bas âge. "J’ai une fille qui est asthmatique et qui a besoin d’aérosol tous les jours", déplore Sandrine Coulouse.

"On va voir ce lundi ce qu’on peut faire avec le CPAS, indique le bourgmestre Frédéric Bertrand. C e n’est pas simple. Contrairement à ce que prétendent certains habitants, je ne peux par réquisitionner comme ça des logements chez Cap Fun (NDLR: le camping de l’Hirondelle à Oteppe). Nous sommes en pleine saison et ils sont complets. De même, on ne peut pas installer notre groupe électrogène au Renoz car comme les installations ne sont pas conformes, en cas de problème, c’est nous qui endosserions la responsabilité."

Bref, plus que jamais, la situation semble inextricable.