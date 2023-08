Grisaille et pluie font fuir les campeurs

"Il y a à peine six ou sept tentes, et dans ceux qui sont en caravane et qui ont payé pour l’année, il n’y a pas grand monde non plus, relève André Quoilin, cogérant, On les comprend, ce n’est pas évident quand il pleut comme ça, les enfants s’en vont jouer, puis il faut tout nettoyer à nouveau".

Seule éclaircie au tableau: l’arrivée du week-end, et aussi de la brocante à Hamoir. Voilà qui devrait attirer des visiteurs, à condition que la météo se montre plus clémente. "D’habitude, il y a 30 à 40 tentes par week-end, il faudra un beau mois d’août pour ne pas trop perdre d’argent", confesse encore André Quoilin.

"Tant qu’il ne pleut pas constamment, nous avons de la visite, tempère toutefois Aline Van Mullem. Il n’empêche, la cafétéria et la friterie ne tournent pas. On n’a pas le choix, on fait avec, les campings sont tributaires du temps, on espère que le soleil reviendra".

Même son de cloche dans le camping de Hamoir, qui est par ailleurs dans une année de transition, les résidences n’étant plus autorisées depuis l’année passée: "On avait bien démarré la saison avec une trentaine de places prises principalement par des Flamands et des Hollandais, les structures cette année sont très sommaires mais il y a une demande pour ce tourisme de passage pour venir chez nous, profiter de la région, du RAVeL, du kayak, analyse l’échevine de Hamoir Marie-Noëlle Minguet. On se trouve aussi à 200 mètres de tout, des services de l’horeca, des commerces et de la gare". Pour subvenir aux besoins des vacanciers, des bornes électriques se trouvent sur place, ainsi que des containers sanitaires contenant douches et WC.

Le site fait l’objet d’un réaménagement pour l’année prochaine avec cet objectif de pouvoir héberger sur 48 emplacements tentes et motorhomes, avec des sanitaires amovibles qui pourront être déplacés pendant les inondations, et qui prendront la place des anciens, trop vétustes.