Les six radars répressifs en cours d’installation dans le Condroz: le premier à Hamoir, boulevard Pierret

Le dispositif, subventionné par la Région wallonne "et qu’on attendait depuis des années", souligne le mayeur, a été placé à un endroit stratégique, sur le boulevard qui marque l’entrée du village, là où le trafic est le plus important, là aussi où se trouvent des commerces avec de nombreuses entrées et sorties, à sécuriser. "Le but premier n’est pas de verbaliser et de flasher à tout-va mais de pousser les automobilistes à adopter un comportement responsable, à baisser leur vitesse."

Dans la zone tampon à 50km/h

La localisation initiale du radar a été adaptée en tenant compte de la nouvelle zone 30 mise en place récemment aux "portes" d’entrée de Hamoir. "On l’a donc relocalisé en fonction de ces nouveaux aménagements", note Patrick Lecerf. La zone 30 du boulevard Pierret est précédée d’une zone tampon qui invite les automobilistes à passer progressivement à 70km/h, 50km/h puis 30km/h. "Le radar se trouve dans la zone 50km/h, à hauteur de la Station G et de l’Intermarché. Il flashera dans les deux sens." La Commune espère bien entendu un deuxième radar pour renforcer le dispositif qui compte déjà deux radars préventifs placés sur la traversée de Comblain-la-Tour et de Fairon. "Plutôt qu’un radar isolé, il faut les multiplier, tisser un réseau, ce qui fait davantage réfléchir les gens. C’est le maillage, la formule la plus efficace."

"Jouer avec tout l’arsenal"

À Hamoir, la mise en place de radars est complétée par de nombreux aménagements de sécurité qui font lever les pieds des automobilistes: zones 30, chicanes, dos d’âne, coussins berlinois… "Il faut jouer avec tout l’arsenal pour arriver à des résultats." Et le bourgmestre assure que ça porte ses fruits. Le nombre d’accidents avec blessés est en baisse continue depuis plusieurs années sur la commune. "Hamoir se positionne bien en termes de sécurité routière."

Cinq autres radars répressifs vont être placés dans les jours et semaines à venir dans le Condroz. Il s’agit de Comblain-au-Pont (quai du Vignoble), Anthisnes (Grand Route de Liège), Tinlot (Gros Thier, entre Seny et Warzée) ainsi que deux radars tronçons à Marchin (dans la vallée du Hoyoux, chaussée des Forges et rue Alfred Lion) et à Ferrières (route de Marche).