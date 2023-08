Le GAL Jesuishesbignon propose des packs de plants pour lutter contre les inondations

"L’objectif est de renforcer le maillage écologique en accompagnant les citoyens dans cette démarche de planter des haies en faveur de la biodiversité. Les haies constituent en effet des barrières physiques qui freinent la vitesse des eaux et forcent l’infiltration, ce qui réduit les risques d’érosion, de saturation des réseaux d’égouttage et donc d’inondations", précise Laura Garcia, chargée de mission environnement au GAL.

Au-delà du rôle citoyen que chacun peut jouer, le fait de prendre part à cette action représente également un avantage d’ordre pécuniaire puisqu’il est question d’un achat groupé permettant de bénéficier de tarifs intéressants, étant donné aussi que le GAL prend en charge une partie du coût. Si bien qu’au final, le pack est proposé au prix de 13 €. Voilà un incitant non négligeable puisque, selon le GAL, la valeur dépasse les 60 € en jardinerie…

Nouveau pack "haie anti-ruissellement"

Aux packs "petits fruits" (10 plants) et "haie biodiversité" (20 plants) proposés depuis 2020, est venu s’ajouter un pack "haie anti-ruissellement" (20 plants). "Avec le pack anti-ruissellement, il s’agit de planter une double haie qui sera plus efficace pour freiner l’écoulement des eaux et améliorer l’infiltration. Le pack “petits fruits”, c’est davantage pour se faire plaisir vu que c’est comestible tandis que le pack “haie biodiversité” se compose d’espèces portant des fruits et fleurs qui attirent les oiseaux et insectes", ajoute-t-elle.

Lors des deux premières éditions, pas moins de 1 480 packs avaient été commandés. Tout citoyen du territoire du GAL Jesuishesbignon.be (Amay, Berloz, Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Oreye, Remicourt, Verlaine, Villers-le-Bouillet et Waremme) peut en faire de même en remplissant le formulaire sur le site internet du GAL et ce, jusqu’au 31 août.

Les plants seront livrés en novembre, dans le cadre de la Semaine de l’arbre.

www.jesuishesbignon.be