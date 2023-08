Foire du 15 août: et revoilà les feux d’artifice à Huy (photos)

Les premiers forains devraient commencer à s’installer dès lundi avenue Delchambre et sur le quai, le long de la Meuse. Avec une inauguration nouvelle formule prévue vendredi prochain, dès 16h. "On a voulu innover avec une remise des clés au comité des forains, explique Jacques Mouton, échevin des Foires et marché. On donne aux forains la possibilité de prendre possession de la ville." À 16h30, autorités communales et forains quitteront l’hôtel de ville pour le champ de foire, en cortège accompagné par la fanfare de Moulbaix. A 17h, les premiers manèges lanceront les trois semaines de foire.

La fête jusque 3h

Le week-end des 14 et 15 août marquera les esprits avec deux soirées spéciales. Le 14 août, les commerçants de la Grand-Place organiseront une soirée en musique. Le lendemain, le perron de l’hôtel de ville deviendra la scène du DJ Tom Hawkins dès 21h. Les deux soirs, l’habituelle obligation de fermer boutique pour l’horeca plus tôt sera levée pour permettre aux cafés de rester ouverts jusqu’à 3h du matin. Par contre, le lendemain, le 16 août, le marché hebdomadaire du mercredi sera annulé. Il aurait été impossible de tout remettre en état pour que les commerçants ambulants puissent installer leurs étals.

Le moment-phare de ces trois semaines sera le 15 août. Avec le retour du feu d’artifice qui risque d’attirer pas mal de monde sur Huy. Alors, un petit conseil ? N’arrivez pas trop tard à Huy ce soir-là. Car dès 20h, le centre de Huy sera bouclé et il ne sera plus possible d’y accéder en voiture. "Il faut arriver tôt, conseille le commissaire Patrick Jaumotte. A partir de 20h, on devra se garer en dehors de la ville." Les parkings des zonings de Ben-Ahin seront accessibles. Tout comme celui de la rampe d’Orval, qui sera de plus gratuit.