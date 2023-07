Léon Bernard, le héros qui avait désarmé le tireur fou du cross de Hannut en 1979, est décédé (photos)

Légionnaire, pompier, chauffagiste… Le Hannutois a eu une vie riche en événements, par le fruit du hasard mais aussi suite à son caractère déterminé. Plus d’une fois il n’a pas hésité à passer à l’action en n’écoutant que son courage.

Nous avons rencontré Léon Bernard à plusieurs reprises chez lui, notamment pour évoquer la tuerie au cross de Hannut ou lorsqu’il avait reçu la Légion d’Honneur en 2019. L’alerte octogénaire nous avait alors fait le récit de sa vie. Un récit haletant tel un film d’aventures.

Tout jeune déjà, durant la Seconde Guerre, alors qu’il avait 8 ans, avec son frère, il avait dérobé un pistolet Mauser et une baïonnette dans un véhicule d’état-major allemand qui stationnait rue des Vieux-Remparts.

Pas étonnant qu’à peine adulte, le jeune assoiffé d’aventure s’engage dans l’armée belge en 1955. "Je voulais aller dans les parachutistes mais j’ai été déclaré inapte à cause d’un détonateur qui m’avait ôté quelques phalanges", nous avait-il expliqué lorsque nous l’avions rencontré en 2019.

Pas rassasié d’aventure, à l’âge de 20 ans, Léon Bernard s’engage à la Légion Étrangère où il participe notamment à la guerre d’Algérie. "On était héliporté au-dessus d’une montagne puis, de là, on descendait dans la vallée en patrouille pour traquer les rebelles… Souvent, on entendait siffler les balles. Il fallait réagir rapidement…"

"On n’a pas réfléchi. On s’est dit “On y va”"

Mais ce que le grand public retient, c’est surtout son acte héroïque en novembre 1979 lorsqu’avec son collègue pompier Maurice Vandenbempt, ils réussissent à maîtriser Odon Renard, le forcené en train de tirer sur la foule lors du cross de Hannut. "On n’a pas réfléchi. On s’est dit “On y va”, expliquait-il en 2009. On s’est avancé en se plaquant contre la palissade. Et dès qu’on a vu le canon de son arme dépasser, on a foncé. Maurice a attrapé le canon de l’arme. Moi j’ai agrippé Odon par le cou…"

Fidèle à ses principes, au terme de son existence, Léon Bernard a voulu rendre un ultime service à la société puisqu’il a décidé de léguer son corps à la science. Les funérailles et la crémation auront lieu ultérieurement.