Fin des travaux sur le viaduc de Huccorgne "C’est l’anarchie complète sur la chaussée de Wavre"

Ce vendredi soir, la Sofico a fermé l’autoroute E42/A15 aux environs de Huccorgne pour permettre aux ouvriers d’enlever en toute sécurité la signalisation, à la clôture des travaux commencés il y a plus d’un an. Une fin de travaux qui avait été annoncée il y a quelques jours dans les médias par la Sofico. Une déviation aurait été mise en place mais les usagers de la route se sont plaints sur différentes pages Facebook d’avoir été bloqués dans des embouteillages. "Autoroute fermée, anarchie complète sur la chaussée de Wavre, j’imagine tout du long, indiquait un automobiliste. À Lavoir, ça fait demi-tour sur la place Fayat avec caravanes et camions à fond de balle venant de Bierwart ou de l’autoroute. Tout le monde va vers et vient de Huccorgne. Super-route pour se croiser entre camion et caravane. Tout le monde est perdu, pas de déviation." En réalité, une déviation avait été mise en place mais il semblerait que les usagers ont été plus nombreux que prévu à l’endroit.