Wanze: le centre médical des Balsamines déménage sur la chaussée de Tirlemont

La tendance de la nouvelle génération des médecins généralistes à se fédérer en centre médical s’illustre à Wanze, comme ailleurs. C’est l’option qu’avait déjà prise le docteur Xavier Froidcœur, en 2015, en s’associant à des confrères pour créer le centre médical des Balsamines à deux pas de l’église de Wanze. Avec ses deux associés, Laure Jesupret (médecin généraliste elle aussi) et Marcin Szreder (psychologue clinicien), ils ont décidé d’enclencher une nouvelle phase de développement en déménageant à partir du 14 août dans les locaux jadis occupés par le bureau d’architecte Uman, au n°229A de la chaussée de Tirlemont. "Nous sommes en besoin d’espaces supplémentaires et nous voulons améliorer encore l’approche humaine qui fonde notre philosophie de travail en créant une zone d’accueil pour nos patients avant leur prise en charge par leur médecin, explique Xavier Froidcœur. Notre réflexion date déjà d’avant le Covid. Malgré nos recherches, nous n’avons pas trouvé un nouvel endroit pour faire notre bonheur dans le centre de Wanze. Et nous avons donc saisi l’occasion qui se présentait ici à Vinalmont. C’est bien situé avec un abribus en face même si nos patients plus âgés, qui avaient des facilités d’accès à pied ou à vélo dans le centre de Wanze, se posent parfois des questions sur notre nouvelle destination. Nous les rassurons. Il y a par exemple la possibilité de recourir au taxi social Wanzibus mis en place par le CPAS. Et nous continuons évidemment les consultations à domicile."