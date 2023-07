Une bonbonne de gaz prend feu dans une habitation à Ouffet

Il était vers 21h ce mercredi quand la zone de secours Hemeco a été informée d’un départ d’incendie dans une habitation mitoyenne de la rue de Hody à Ouffet. C’est une bonbonne de gaz qui a pris feu dans la cuisine. Les hommes du feu de la caserne de Hamoir sont intervenus sur les lieux avec 6 hommes et une autopompe. Ils ont eu le renfort du camion échelle et d’une citerne des collègues de Huy mais qui ont finalement fait demi-tour, l’incendie étant déjà maîtrisé. Les occupants ont été évacués et il n’y a heureusement eu que de petits dégâts, nous rapporte-t-on à la zone de secours ce jeudi matin. Les hommes du feu étaient de retour à la caserne vers 22h30.