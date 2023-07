Amay: la fin du magasin WaahCoop mais pas de la coopérative

Après le Top’in’embourg à Villers et le Petit Maurice à Huy, c’est un troisième acteur favorisant le circuit-court qui disparaît donc dans notre région. Avec le même constat d’une perte de vitesse après l’engouement des débuts… "Il y a d’abord eu un très gros pourcentage de gens qui semblaient très intéressés à s’investir comme clients sur le long terme pour soutenir le projet. Puis, ils sont trop facilement retournés à leurs anciennes habitudes. La messe était dite." Déjà conscient de cette évolution, WaahCoop avait misé sur le vrac, en 2022, en espérant un sursaut vital. Mais, il n’a pas eu lieu.

Toujours présents avec un stand sur les événements

Mais pas question pour autant d’enterrer la coopérative et ses valeurs. La motivation est intacte parmi les 54 membres dont les 15 bénévoles qui faisaient tourner le magasin avant sa fermeture inéluctable. "Nous allons continuer à soutenir la centaine de petits producteurs locaux qui nous fournissaient, assure Alain Dradin. De quelle manière ? Cela reste à définir. Après un premier brainstorming à la mi-juin, on se reverra en août pour finaliser la chose. Aucune porte n’est fermée. Pas même celle d’un autre magasin, même si ce n’est pas la piste privilégiée pour l’instant. Ce qui est certain, c’est qu’on ne peut pas ne plus participer avec un stand à des événements comme le marché de Noël d’Amay par exemple. D’ailleurs, nous serons présents aux Amaytoises en septembre. Comme nos bénévoles, 80% de nos clients fidèles provenaient d’Amay et on souhaite garder le contact établi avec notre base."

waahcoop@mail.be