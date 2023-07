Samedi, place à la 1re édition du Red festival

C’est que le festival, non content de proposer une belle brochette d’artistes pour autant de concerts indoor et outdoor, sera également axé sur la gastronomie. "Ce festival, c’est l’occasion de montrer ce qu’on sait faire mais dans un autre contexte que dans celui de mon service traiteur habituel. Et en plus des concerts, je veux proposer des animations."

Ce sont The Humphreys, Tim Grand, Broken Back, The Detain et Suarez qui ambianceront les deux scènes, "l’une qui sera installée dans une serre et l’autre sur le parking", ajoute le traiteur de Red Dingue, qui espère voir venir 500 festivaliers dans l’ancienne pépinière familiale. "On a déjà 300 réservations ! Mes parents ont été architectes paysagistes durant 30 ans et c’est en 1980 qu’ils ont acheté ce terrain en vue d’en faire une pépinière et des jardins. Leur activité s’est ensuite terminée, on a donc décidé de réhabiliter les serres en salles de réception."

Burgers, wok, pâtes…

Au menu de cette soirée "gastronomusicale", des burgers avec et sans viande, du wok aux scampis, des pâtes à la truffe et forestières entre autres gaufres de Bruxelles salées. Le tout en mode foodtruck et avec des produits issus de producteurs de la région, situés dans un rayon de 5 km. Idem pour les boissons: "On proposera le cocktail 107 de la brasserie hannutoise Verlaine, le gin du safran de Cotchia…"

Le festival se tiendra sur la route de Namur, 151, à Avin (Hannut). Places de stationnement juste en face, sur le parking de la société Wilmet. Entrée: 60 € (inclus 10 € de tickets "food et drinks"). Réservation obligatoire par mail à info@reddingue.be (nom, numéro de téléphone et nombre de places). Paiement par virement bancaire sur le BE67 7320 4281 9487 (confirmation de réservation dès réception du paiement). www.reddingue.be

Au programme

– 18 h : ouverture du festival

– 18 h 30 – 20 h 30 : The Humphreys

– 21 h – 22 h 30 :Suarez

– 22 h 30 – 23 h 30 :Tim Grand

– 23 h 30 – 1 h :Brocken Back

– 1 h – 3 h :The Detain