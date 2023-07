Hamoir: de l'art contemporain à l'église de Xhignesse

Parmi eux, Luc Hoffenbom, ingénieur électronicien et professeur à la retraite, est passionné de sculpture. C’est en cherchant un atelier plus grand pour travailler qu’il a posé ses valises à Xhignesse. Impressionné par ce patrimoine religieux et historique, il expose son œuvre "Vue vers l’espace" dans l’ancien cimetière. "La sculpture que j’ai imaginée est un œil dont les paupières sont en forme d’étoiles, une étoile à 5 pointes. Quand je suis est à côté d’une église, j’ai toujours l’impression que je suis regardé d’en haut. J’ai voulu inverser les choses et, à mon tour, interroger celui-ci. J’aime bien l’étoile avec 5 branches, car il y a un rapport au nombre d’or. C’est quelque chose de particulier, car c’est un nombre ou on peut avoir autant de décimales qu’on veut. Mes sculptures font souvent référence au pentagone et à ce nombre d’or", confie l’artiste à aller découvrir jusqu’au 10 septembre.

Exposition ouverte jusqu’au 10 septembre, tous les jours de 10h à 18 h. Église Saint-Pierre de Xhignesse, route de Xhignesse à Hamoir.