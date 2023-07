Amay: il faut acheter sa place en ligne pour "Enfants d'abord!"

Tout sera en effet "pensé" pour eux et fera a fortiori le bonheur d’un public familial attendu en nombre dans le parc du château. Parmi les activités, le programme promet notamment des grimages, manège, djembés, magie, château gonflable, théâtre de marionnettes, sculpteur de ballons, ou encore des jeux géants ! Pour l’occasion, les jardins et le parc-potager pourront se découvrir de façon ludique. Sans oublier les modules d’initiation proposés par le Service des Sports de la Province de Liège. Attention: il n’y aura aucune vente de ticket sur place le jour-même et il faut donc procéder par un achat en ligne sur le site internet du Château de Jehay.

Gratuit jusque 12 ans (7 € adulte). www.chateaudejehay.be