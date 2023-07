400 000 € de subsides pour la zone récréative à Lincent

Ces projets permettent notamment d’aménager des espaces dédiés à la convivialité, de valoriser les cœurs de village et de développer des réseaux de mobilité douce.

Parmi ces 34 dossiers, 20 vont recevoir une première subvention pour entamer les études de faisabilité. Et on y retrouve le projet de l’ancien terrain de football de Lincent, où il est question d’aménager une plaine de jeux pour les plus petits, un terrain multisports, une place qui devrait être en mesure d’accueillir un chapiteau en vue d’éventuelles festivités, entre autres. "L’idée est de faire de cet endroit un lieu convivial", explique le premier échevin Albert Morsa. Bancs, luminaires, plantations (arbres et haies), tables de pique-nique, points d’eau habilleront le site.

Le tout premier jet de ce projet d’envergure date d’il y a une dizaine d’années environ, puis les autorités ont revu leur copie il y a trois ou quatre ans. "Le coût du projet initial s’élevait à environ 2 millions d’euros. Nous avions décidé de revenir vers quelque chose de nettement plus raisonnable. On s’était rendu compte que c’était trop gros, on risquait de bloquer d’autres investissements. Nous avons tout de même gardé certains éléments initiaux, comme le terrain multisports, se souvient encore le premier échevin heureux de constater que le projet a été retenu. Nous allons bénéficier d’un subside de 80% pour ce projet estimé à 500 000 euros. On va maintenant faire appel à un auteur de projets, il faudra attendre au moins fin 2024 pour le voir se concrétiser."

Et aussi à Wasseiges, Hannut et Braives

La mobilité douce sort en grand vainqueur dans la région. Hannut, Wasseiges et Braives vont en effet se doter de nouvelles infrastructures en ce sens. «On avait rentré un projet dans le cadre du PCDR en mars, en partenariat avec la commune de Wasseiges pour réaliser une liaison cyclable entre le centre-ville de Hannut et Wasseiges, en passant par le village de Merdorp», détaille Niels’s Heeren, échevin à Hannut. Cette première convention accordée par la Région wallonne va permettre aux Communes de recevoir 20000 euros pour payer les frais d’étude liés à ce projet, ce qui constitue la première étape. Suivra ensuite le métré pour réaliser les travaux, estimés à plus ou moins 900000 euros répartis entre les deux Communes, et subsidiés à hauteur de 90 %, le projet étant porté par deux communes. «Pour Hannut, elle est importante car elle permettra au village de Merdorp, fort isolé au milieu des campagnes, de rejoindre le centre-ville. Il n’y a qu’une seule voirie qui permet de relier les deux, et elle est assez étroite», conclut l’élu.

À Braives, ce sont 13,5 kilomètres de voies lentes qui vont être aménagées sur le territoire de la commune, avec le but de relier les huit villages de l’entité au RAVeL, artère principale. «C’est avec les citoyens qu’a été pensé le réseau, et les axes identifiés pour circuler à vélo et qui allaient bénéficier d’aménagements», pointe Aurélie Vandeberg, de la fondation rurale de Wallonie.

À certains endroits, des marquages au sol vont être appliqués, ailleurs ce seront des aménagements sécuritaires. Dans la foulée de l’annonce de ce subside, un auteur de projet sera chargé d’identifier avec exactitude quels travaux seront nécessaires pour chaque tronçon.

Les travaux sont estimés à 968000 euros, subsidiés à 80 %, avec un plafond à 850 000 euros. L.C.