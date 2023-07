Une "chocolade" pour agrémenter sa balade

Avec du chocolat belge

Les sacs (il y en a 10 prévus) seront disponibles 7 jours/7 du jeudi 10 au mercredi 23 août, au prix de 75 €. À l’intérieur, le caquelon, le gaz, les fruits en morceaux et le chocolat ( "belge !", insiste-t-on du côté du syndicat d’initiative) pour six personnes. Et à la réception dudit sac, l’équipe fournira aussi un itinéraire de balade, "en fonction de ce que les gens cherchent, que ce soit une balade familiale, plus sportive…"

Le syndicat d’initiative, situé au Pont de Bonne et ouvert 7 jours/7 de 9 à 15 h, est également prêt à adapter ses horaires en fonction de ceux des randonneurs. "Si un groupe veut par exemple débuter sa balade à midi, nous serons flexibles pour récupérer le matériel après 15 h et le nettoyer pour le lendemain", sourit encore Isabelle Op’t Roodt.

"Chocolade" à 75 € pour six personnes. Infos et réservation obligatoire au 085/41 29 69 ou via info.sivh@gmail.com