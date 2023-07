Terry Van Hove quitte Verlaine (D2 ACFF) et devrait s’engager à Braives, Steve Bawin sur le départ

L’information n’est pas encore officielle mais devrait l’être dans les prochains jours, Terry Van Hove va quitter la D2 ACFF et Verlaine. "À la base, j’avais effectivement annoncé que je restais mais ma vie de famille, notamment, va changer et je ne me voyais plus faire autant de déplacements inhérents à la D2, explique Terry. Il y a une semaine, j’avais donc pris la décision d’arrêter purement et simplement le football."