Huy: un vibrant hommage avec des Français au piedu du fort

Ils étaient plusieurs dizaines, ce mardi en fin de matinée, à s’être rassemblés au pied du fort de Huy, aujourd’hui lieu de mémoire de la Seconde guerre mondiale. La plupart d’entre eux provenaient de la ville française de Grenay, dans le Nord-Pas-de-Calais. La nouvelle maire, Christelle Buissette, était accompagnée d’une belle délégation composée de son prédécesseur (Christian Champiré), de quelques élus, d’un groupe d’une vingtaine de jeunes du Centre animation jeunesse (CAJ) et représentants d’associations de sa ville. Tous avaient fait le déplacement en car pour assister à une cérémonie en hommage aux mineurs grévistes du Nord-Pas-de-Calais déportés au fort de Huy durant la Seconde guerre mondiale. Une cérémonie qui s’y déroule chaque année, au pied de cette forteresse "où tant des vôtres ont souffert", a d’emblée souligné Françoise Kunsch, l’échevine hutoise en charge du fort et des musées. Ils sont 273 mineurs français, déportés au fort de Huy les 13 juin et 2 juillet 1941 puis au camp de concentration de Sachsenhausen le 23 juillet pour 244 d’entre eux, à avoir lutté, face à l’occupant allemand, "pour la liberté et une vie meilleure". Ce dont il faut se souvenir selon Éric Dosogne, bourgmestre f.f. de Huy, pour "éviter ce retour à l’histoire". Lui qui aura donné ce petit côté burlesque à la cérémonie en chantonnant un début de Brabançonne histoire de pallier une technique défaillante…