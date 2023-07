"Ouffet plage", une formule qui plaît

Dans le village condrusien, l’ambiance était festive et conviviale à souhait ce week-end avec le nouveau concept "Ouffet Plage". La fête commençait le vendredi avec la brocante, se poursuivait samedi avec plusieurs concerts, pour se terminer dimanche avec des activités familiales. "Vendredi nous avons eu une belle matinée, avec une centaine de personnes pour la brocante avant que la pluie ne fasse son apparition, témoignait Mehdi Robert, responsable communication à l’Office du tourisme, après le premier concert à l’affiche du samedi. Aujourd’hui une centaine de personnes sont présentes à ce stade de la journée, et nous en attendons plus de 300 le soir. Il y a une très bonne ambiance. Le beau temps est de la partie, et cela aide. Les gens se restaurent au foodtruck, ou se détendent à la plage près du bar. Nous avons hâte de voir la suite. Nous avons fait au mieux pour accueillir le public, et nous espérons que les concerts, surtout des groupes régionaux, plairont."