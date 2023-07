Huy: une première visite appréciée au château Bodart

À Tihange, ils sont au nombre de sept: les châteaux forgent le village et racontent chacun une histoire qui remonte à plusieurs siècles. Le château Bodart fait partie de ceux-là. Ce dimanche, Memo-Huy y a organisé une visite de 2 heures, pour la toute première fois. "De l’extérieur, on n’en voit rien", faisait très justement remarquer le guide. Et c’est vrai: de l’extérieur, le château Bodart est particulièrement discret. Mais une fois à l’intérieur du domaine, le charme des lieux opère comme on peut s’en rendre compte les 60 personnes venues découvrir ce lieu unique.