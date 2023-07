Amay: De Staerke a décoiffé Notre-Dame de Paris

Notre-Dame de Paris de Victor Hugo totalement revisité par l’inénarrable Éric De Staercke. Il n’y a pas plus belle façon de (re)découvrir une œuvre de la littérature française qu’en se laissant emporter par un troubadour à la prestance et à la gouaille communicative comme l’est le comédien et dramaturge Éric De Staercke. Cela fait 30 ans qu’il promène de scène en scène la pléthore de personnages créés à l’époque par Victor Hugo pour son roman Notre-Dame de Paris. Serge Bodart, son régisseur lumière et musical partage cette anecdote des plus explicites "Au Riche-Claire (NDLR: théâtre de Bruxelles), pendant la grosse période de Notre-Dame de Paris, certains spectateurs venaient en pensant voir la comédie musicale. Ils étaient étonnés de voir une seule personne faire tous les personnages et que Garou ait autant changé." Un résumé parfait du spectacle proposé par le metteur en scène au public présent dans la cour du château de Jehay ce dimanche.