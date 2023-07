Quatre décors d’Enigm’Ha saccagés à Hamoir

C’est dire la désolation qui a gagné les troupes, ce samedi matin, quand on a découvert que 4 des décors en question avaient été saccagés. "C’est un acte délibéré, confirme avec regret Patrick Lecerf, le bourgmestre hamoirien. Ce n’est pas la première fois qu’on a ce type de problème à cet endroit. Quand il y a une marche Adeps, quelqu’un s’amuse à y arracher le balisage par exemple. C’est visiblement une personne du coin qui s’obstine. Et on va s’obstiner aussi pour l’identifier ! Les ouvriers iront ramasser les débris ce lundi matin et feront le maximum pour reconstituer quelque chose et remettre le parcours en ordre. C’est vraiment désolant, car ils y avaient mis tout leur cœur avec du matériel de récupération."