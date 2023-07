Crisnée: Marie Fraikin fêtée pour ses 102 ans à Odeur

Félicitations du Palais royal

Samedi matin, à 11 h, autorités communales et famille ont donc rejoint, au pied du hêtre, le comité des fêtes à l’origine de l’événement. Ils ont accueilli Marie. Cette dernière ne pouvant se déplacer facilement a suivi la cérémonie dans la voiture de sa fille. Bruno Bonjean, le président du comité des fêtes d’Odeur, a d’abord désiré rendre hommage à celle qui a toujours été importante pour l’association villageoise. Il a ensuite cédé la parole à Alain Materne, 1er échevin de la Commune de Crisnée. Les autorités communales ont joué les plénipotentiaires royaux en remettant une missive de félicitations en provenance directe du Palais, honneur qui revient à tout centenaire en Belgique.

Le regard pétillant

Afin de respecter les convictions religieuses de la doyenne d’Odeur, le prêtre de la paroisse a béni la plaquette commémorative avant de faire de même pour la centenaire. Cette matinée tout en respect, douceur et émotion s’est achevée dans la salle du comité des fêtes ou familles et proches se sont réunis autour de Marie pour la fêter un verre à la main. Et de s’échanger des anecdotes sur sa longue vie.

Assise, la centenaire suivait des yeux toute cette agitation bon enfant et partageait des petits moments de conversation avec les siens. Et à la question de savoir si la présence de toutes ces personnes pour lui rendre hommage lui faisait plaisir, la mascotte du village d’Odeur a répondu par un "oui" timide, peut-être, mais avec le regard pétillant et une esquisse de sourire sur son visage.