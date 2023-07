Amay: ils ont quitté la table pour le jeu de rôle grandeur nature

Ils avaient donné rendez-vous à une vingtaine de passionnés de ce genre ludique sur un terrain prêté par la Commune et qu’il a fallu défricher pour lui donner l’allure d’un grand décor médiéval façon "héroic fantasy". La forge, l’auberge, l’infirmerie et la bibliothèque, tout y est pour s’offrir une parenthèse de deux jours hors des temps modernes. "Là, on est au 5e opus d’une saga qui se terminera l’année prochaine, explique Frédéric Pire. On l’a entamée il y a trois ans au château de Moha, à Mohasbourg… Nos participants y venaient officiellement pour un tournoi avant d’être attaqués par des morts-vivants. Il leur a fallu ensuite repousser des démons. Le dernier opus en date s’était terminé par leur enfermement dans une cellule par un chef de guerre. Ce week-end, il leur a fallu trouver une clé pour s’en échapper."

Plus impressionnant

Les épreuves vont se multiplier durant tout le week-end dans ces "principautés frontalières", à raison d’une animation toutes les demi-heures en moyenne. Et le plus souvent sous la forme de combats simulés avec des armes factices dans des matériaux souples. "Pour la moitié du groupe, nous ne sommes pas des joueurs mais nous impliquons dans le fonctionnement du scénario établi. Les autres participants, eux, n’en connaissent rien avant de vivre les événements. Ils viennent avec leurs propres costumes et se créent un personnage. Pour ma part, je suis un voleur qu’on nomme Fredouille la fripouille."

On y a aussi croisé Lua l’aspirante exploratrice, Aslan l’apprenti sorcier ou encore Eva-nouissement la marchande. "On ne se prend pas trop au sérieux. On met aussi beaucoup d’humour dans le scénario, un peu à la Monty Python. Le fait de jouer en grandeur nature apporte un plus considérable par rapport au jeu de table. Être poursuivi par un mort-vivant dans la forêt en pleine nuit, c’est plus impressionnant qu’assis autour d’une table… C’est aussi un week-end assez épuisant avec quasi aucun temps mort jusqu’au coup de corne de brume signalant l’heure du coucher pour ceux qui le souhaitent."

Rien n’est laissé au hasard pour plonger les joueurs dans un autre monde, au terme d’une année de préparatifs. On y apprend à lire la langue des Hobbits. Et il y a même un journal des nouvelles qui y est distribué avec une rubrique nécrologique reprenant les protagonistes terrassés au combat.