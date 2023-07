Des citoyens de la rue de Berloz, à Geer, s’inquiètent quant au futur urbanistique de leur quartier

"Q uelle est la position préventive de la Commune pour les projets urbanistiques à venir à proximité de la rue de Berloz, compte tenu du changement des nappes phréatiques ayant causé des dégâts à différentes habitations ?" Telle était la question posée par un habitant de la rue susnommée, accompagné de riverains lors de la séance du conseil de mercredi soir. Une modification importante du relief de la zone aurait en effet créé de nombreux problèmes dans les maisons proches. L’inquiétude règne donc chez les habitants, qui espèrent ne pas voir fleurir de nouveaux projets urbanistiques. "À ce jour, aucun expert n’a encore démontré les causes, indique le bourgmestre, Dominique Servais. Nous pouvons simplement agir par précaution, en demandant aux éventuels architectes d’inclure un système de drainage dans les plans afin d’éviter les infiltrations. Nous devons attirer leur attention là-dessus." Une réponse qui n’a pas totalement convaincu les personnes sur place. "Cette réponse me semble légère, estime l’instigateur de la question. Cette mesure ne nous protège pas, ce n’est pas suffisant." Pour le maïeur, la raison est claire: on a besoin de conclusions extérieures. "C’est une question générale, je réponds de manière générale, nous avons besoin d’une expertise" résume-t-il. Affaire à suivre, donc.