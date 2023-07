Et si vous venez de plus loin, c’est super-facile d’accès, car juste à la sortie de l’autoroute. Une fois sur votre vélo, vous roulerez pendant quelques mètres sur la rue Close, qui passe juste devant le moulin avant d’arriver au point-noeud 87, qui est le "vrai" début de votre itinéraire. Après avoir traversé la N643, vous tournerez directement à droite sur la rue de l’Église. L’église en question, c’est l’église Saint-Hubert, sur laquelle vous tomberez rapidement. Construite entre 1600 et 1620 sur les vestiges d’un sanctuaire médiéval, elle vaut franchement le coup d’œil.

Notre balade à vélo, dans le parc naturel Burdinale-Mehaigne ©EDA

Après avoir gravi une petite montée (vraiment pas longue), vous arriverez sur des petits chemins depuis lesquels vous aurez une vue magnifique sur la campagne environnante. Notez quand même que, si vous avez le vent de face, vous allez le sentir.

Notre balade à vélo, dans le parc naturel Burdinale-Mehaigne ©EDA

Vous atteindrez ensuite rapidement Héron puis Waret-l’Evêque. Après être passé sur une route en mauvais état (munissez-vous au moins d’un vélo tous chemins pour réaliser cette balade), vous arriverez dans le bois de la Malaise dans lequel se trouve un joli petit point d’eau. Viendra ensuite le village de Hannêche, sur la commune de Burdinne, où vous atteindrez le point-noeud 81, qui se trouve juste à côté de l’église.

Notre balade à vélo, dans le parc naturel Burdinale-Mehaigne ©EDA

À la sortie du village, vous passerez devant une ancienne laiterie abandonnée depuis au moins 40 ans. Et assez étonnement, elle a beaucoup de charme.

Notre balade à vélo, dans le parc naturel Burdinale-Mehaigne ©EDA

Des canons, une ferme et une chapelle

Après avoir traversé la N80, vous arriverez directement à Burdinne. Quand vous atteindrez le carrefour avec la rue de Huy, vous verrez que les panneaux vous indiqueront de continuer tout droit. Nous vous conseillons de tourner à gauche (rassurez-vous, vous quitterez l’itinéraire "officiel" pendant 500 mètres à tout casser) pour vous rendre sur la place de Burdinne, où vous pourrez admirer des canons remontant à la Seconde Guerre mondiale et un château.

Notre balade à vélo, dans le parc naturel Burdinale-Mehaigne ©EDA

Vous longerez ensuite ledit château avant de tomber sur la ferme de la Grosse Tour (voir ci-contre). Si vous avez envie de souffler un peu et de casser la graine, une table de pique-nique vous attend juste en face de la ferme. Et il y en a même une autre un tout petit peu plus loin sur votre itinéraire.

Après avoir roulé tout droit pendant quelques centaines de mètres, vous verrez la chapelle Saint-Pierre de Lamontzée, au niveau de laquelle vous tournerez à droite.

Notre balade à vélo, dans le parc naturel Burdinale-Mehaigne ©EDA

Vous traverserez ensuite le bois des Bachets avant d’arriver au village de Lamontzée, dans lequel vous longerez la Burdinale pendant quelques mètres. À cet endroit, la vue est franchement pas mal.

Viendra ensuite une petite montée qui grimpe fort, mais pendant pas longtemps. Ce sera court, mais intense. Mais votre effort sera récompensé par, une nouvelle fois, une belle vue sur la campagne environnante.

Une fin de parcours qui descend

Après, vous roulerez pendant quelques kilomètres (sur des routes pas toujours très bonnes), avant de revenir sur le village de Héron, mais pas au même endroit qu’au début de votre balade. Vous passerez ensuite par Boingt, un hameau qui ne manque vraiment pas de charme.

À ce moment, vous serez dans les derniers hectomètres de votre itinéraire. Et, bonne nouvelle, vous ne devrez quasiment plus faire d’efforts, puisque la route descendra à peu près tout le temps.

Vous atteindrez très vite le village de Lavoir, où se trouve votre point de départ, le Moulin de Ferrières, où vous pourrez vous reposer dans le verger et même boire un verre (voir ci-dessous) une fois rentré de votre périple.

Nos astuces pour prolonger le plaisir après la balade

Lorsque vous aurez terminé votre balade, vous pourrez boire un verre au Moulin de Ferrières.

Une fois votre balade finie, vous aurez sûrement envie de vous désaltérer un petit coup. Après 24 km, c’est bien normal. Et, bonne nouvelle, vous pourrez prendre un rafraîchissement directement dans le verger du Moulin de Ferrières. "On y a installé des meubles réalisés avec des palettes", détaille Joëlle Simonis, qui travaille au moulin.

Sur place, vous pourrez déguster de nombreux produits locaux. "On propose notamment la bière Léopold 7 (NDLR: qui vient de Couthuin, le village juste à côté). On a également les limonades Capsule et les jus des Délices de Marie, qui sont produits à Villers-le-Bouillet."

Pas de nourriture proposée sur place

Si aucune nourriture ne vous sera proposée sur place, vous pourrez venir avec propre pique-nique. Et vous ne serez même pas obligé d’acheter à boire. Les aménagements sont accessibles à tous, clients ou non. À noter qu’un accueil touristique est organisé tous les jours (uniquement pendant l’été) entre 10h et 17 h.

La balade en pratique

Pour réaliser cette balade, nous nous sommes basés sur le réseau points-noeuds. Voici l’itinéraire à suivre: 87, 89, 90, 88, 81, 77, 80, 82, 83, 87.

Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez aller chercher gratuitement à la Maison du tourisme Terres de Meuse une carte de la Hesbaye reprenant les différents points-noeuds. Il est également possible de recréer l’itinéraire sur votre GSM en passant par l’application Fietsknoop.

Longue de 24,5 kilomètres, cette balade est facile à réaliser car le dénivelé est faible. Il y a bien sûr l’une ou l’autre montée, mais rien d’insurmontable. Elle est aussi sûre car elle passe, en très grande majorité, par des petits chemins de campagne.

À noter que vous avez la possibilité de louer des vélos, électriques ou non, au Moulin de Ferrières. On vous conseille toutefois de réserver (info@moulinferrieres ou 085/24 06 83) pour être sûr d’en avoir un en arrivant.

Les endroits à ne pas manquer

Le Moulin de Ferrières

Le Moulin de Ferrières lance sa saison touristique. ©Heymans

Si la plupart des éléments qui composent le Moulin de Ferrières datent du début du XVIIIe siècle, ses origines seraient bien plus anciennes puisqu’on en faisait déjà mention en 1424. Il a été racheté en 2015 par la Commune de Héron qui en a fait un pôle touristique.

La ferme de la Grosse Tour

Notre balade à vélo, dans le parc naturel Burdinale-Mehaigne ©EDA

Située à Burdinne, la ferme de la Grosse Tour a été construite entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Elle abrite aujourd’hui les bureaux du parc naturel Burdinale Mehaigne. La Commune compte aussi donner un projet incluant un restaurant, une microbrasserie et une salle polyvalente.