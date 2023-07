Cet été, à la bibliothèque de Huy, empruntez des livres… à l’aveugle

Chaque sac est empruntable pour une durée d’un mois et, avantage de l’opération, ne compte que pour un seul prêt. Cet été, l’équipe de la bibliothèque en a rempli 26, en partant tout simplement des lettres de l’alphabet. Le sac A contient des livres sur le thème de l’amour, le sac C tourne autour de la cuisine, le sac F fait la part belle au fantastique, le sac G aux livres de guerre, le sac T rime avec "treize"… et ainsi de suite.

Les "sacs mystère", au fur et à mesure de leurs allées et venues, sont disponibles depuis le 1er juillet et jusqu’au 31 août. Attention que la bibliothèque, ses espaces numériques et sa ludothèque adaptent leurs horaires pendant ces deux mois de vacances: le mardi et le jeudi de 13 h 30 à 16 h, le mercredi et le vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h et le samedi de 8 h 30 à 12 h 30.

Bibliothèque de Huy: 085/23 07 41, bibliotheque@huy.be