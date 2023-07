Wanze: les belles voitures pour aider "La potion magique"

Pour soutenir l’ASBL, David a mis sur pied la Journée de la bonne action. Elle a eu lieu ce samedi sur le site de la friterie. "Je voulais créer un concept différent d’un rallye touristique. C’est d’abord une exposition de voitures anciennes et aussi de voitures sportives modernes. Mais les exposants peuvent acquérir un road book et il y a les baptêmes pour les visiteurs."

David exposait aussi sa Triumph Spifire MK2 de 1966. "Un modèle rare", précise-t-il. Parmi les ancêtres, le visiteur a admiré une Citroën 11 Légère de 1939 avec même un "ausweiss" sur le pare-brise. On peut citer également une très ancienne R4 et une Opel Kadett Bauer avec une traverse ouvrante dans le toit et une capote à l’arrière. "Il n’y en a eu que trois immatriculées en Belgique", précise Bernard son propriétaire wanzois. Aux côtés des doyennes, ont pris place des sportives modernes dont des Porsche et Lotus.

Les visiteurs ont admiré avec attention toutes ces belles voitures. "Les gens ont apprécié l’organisation et la variété des voitures exposées. Il n’y en a pas que pour les amateurs d’un seul style. J’aurais juste aimé plus d’exposants, mais je pense que la météo incertaine du matin a beaucoup joué", ajoute David.

Fabienne, la fondatrice de l’ASBL "La potion magique" était bien sûr présente avec sa famille. "Nous sommes soutenus par Cap 48 et l’Aviq, mais nous sommes toujours à la recherche de subsides. Nos activités demandent du personnel et le bénévolat n’est pas durable."

Pour aider La Potion Magique compte BE67 068938393787