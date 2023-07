Le "Slow Tourisme" a fait mouche en Burdinale-Mehaigne

Amandine et David Lheureux habitent rue Hubert Krains à Fallais (Braives) et partagent différentes passions. Leur atelier et leur jardin étaient lieu d’accueil samedi dans le programme des activités de ces journées "Slow Tourisme". Amandine a installé sa "petite yourte aux histoires" au fond de la propriété. Assistante sociale de formation, elle a toujours été passionnée aussi de littérature enfantine. Dans ce petit lieu magique, Amandine accueillait les enfants et parents pour les emmener dans de jolies histoires. "Je ne suis pas conteuse, mais raconteuse", dit-elle. Dans le pot de fleurs de madame Pivoine, les enfants choisissaient des cailloux correspondant à une histoire. Amandine utilise aussi un Kamishibaï comme support, le mini-théâtre apportant encore plus de magie au récit. Damaris et Laura d’Oteppe sont venues avec leurs petits bouts Théa et Alban âgés de trois ans et ont réellement apprécié. "C’est super chouette et une belle découverte d’histoires racontées dans la nature. La dame raconte très bien avec des petits jeux musicaux et des accents différents tout au long des histoires."

Le lieu était aussi l’occasion de découvrir les bijoux créés par David à base de PLA, bioplastique issus de maïs ou cannes à sucre. Amandine crée aussi des bijoux à base de papier Washi. On a pu aussi découvrir leur beau jardin rempli de légumes et plantes comestibles.

Durant les journées "Slow Tourisme", Marie De Wulf chargée de projets à la Maison du tourisme et Valérie Pinel du GAL tenaient un stand d’informations dans les différents lieux d’accueil. Elles tirent un bilan positif du concept comme à Braives samedi. "Nous avons déjà accueilli 100 personnes dont beaucoup de cyclistes. Nous voyons que les personnes ont déjà coché des lieux sur le programme et ils viennent pour demander des renseignements sur les différentes activités sur chaque site, expliquent-elles. C’est un projet à pérenniser."