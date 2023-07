Huy/Saint-Georges: des ordinateurs pour 300 élèves

"On a déjà une dizaine de tableaux interactifs sur les deux implantations et on va équiper 16 classes supplémentaires, 13 à Huy et 3 à Saint-Georges, résume Marylène Freson, directrice f.f. C’est un investissement sur fonds propres et toutes les classes du secondaire des deux écoles pourront en profiter. Après ça, il restera une dizaine de locaux maximum qui ne seront pas équipés de tels tableaux."

Pour l’équipe enseignante, qui a donc déjà expérimenté le travail en classe avec de tels tableaux, le bénéfice est grand. "Il y a plus d’interactivité avec les élèves, on peut partager leurs productions, utiliser des contenus en couleurs, c’est plus visuel et c’est ainsi plus facile de capter l’attention des jeunes, on peut aussi conserver plus facilement leurs travaux…"

Une machine, un élève

L’autre volet de ce projet numérique, c’est d’équiper chaque élève du second degré du secondaire d’un ordinateur personnel, grâce à une subvention spécifique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les parents devront néanmoins mettre (un peu) la main au portefeuille, via un système de location/achat, pendant les deux ans à venir. En tout, ça représente environ 300 machines. Des ordinateurs portables hybrides que les élèves pourront évidemment ramener chez eux et auxquels l’équipe de référents numériques des deux implantations a été formée et formera les élèves. "On ne sait plus faire sans les outils numériques, c’est une réalité, insiste la directrice f.f. On espère ainsi réduire la fracture numérique entre les élèves, les mettre tous sur un pied d’égalité. Ça rendra leurs recherches et leurs travaux de groupe plus faciles, aussi, puisqu’ils pourront partager des documents et communiquer par Teams entre eux ou avec leurs profs. Ça va également permettre de réduire la stigmatisation des élèves à besoins spécifiques (dyscalculiques, dyslexiques, dyspraxiques, TDA/H…) qui utilisent déjà un ordinateur en classe dans le cadre d’un aménagement pour faciliter leur apprentissage." Là, tout le monde en aura un et on ne fera donc plus la différence entre ceux qui en ont absolument besoin et les autres.

Le projet dans son ensemble a été présenté aux parents au printemps dernier et un document de rappel a été glissé dans tous les bulletins fin juin. Pour cette rentrée, seules les classes de 3 et 4e secondaire sont donc concernées. Mais l’idée est de le relancer en septembre 2024 et en septembre 2025 pour les 3es afin que tous les élèves, de la 3e secondaire à la rhéto, soient, dans trois ans, équipés et puissent ainsi être (bien) formés au numérique.