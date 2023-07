Héron: un chèque de 4 500 euros pour Kickancer

La Fête de la ruralité à Héron était de retour le dimanche 27 mai dernier, rue Saint-Martin, dans une nouvelle formule. Elle s’est organisée autour d’une brocante et de l’Apéro des Héronnais en soirée. Et pour ce retour, les organisateurs ont voulu soutenir une œuvre locale comme le rappelle Françoise Réquilé, membre du comité de la Fête de la ruralité. "Nous avions été mis en contact avec Stéphane Yansenne et son épouse Catherine, parents de la petite Alexia. Ils ont créé l’ASBL Kickcancer pour amener des dons dans la recherche pédiatrique où on n’investit pas toujours énormément pour des cancers plus rares."