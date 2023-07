Hannut ambitionne une cité administrative

Plus vaste

L’idée serait donc d’agrandir l’espace dans une vision de rassemblement. Plus concrètement, il s’agirait de raser une bonne partie de la maison communale, à l’arrière du Château Mottin, pour reconstruire un bâtiment plus vaste. "Cela revient tout simplement moins cher que de simplement rénover", affirme le maïeur. Ainsi, toute la partie administrative ainsi que l’ancien bâtiment des pompiers seront détruits. La salle Jean Renard, elle, resterait telle quelle. Enfin, une liaison, déjà annoncée, entre le bâtiment et la place Gustin du centre-ville, est prévue.

Un subside, en partie

Lorsque la perspective de plan de relance et de subsides pour une rénovation énergétique s’est pointée, l’occasion était toute trouvée: ce financement permettrait donc de couvrir une partie de ce vaste projet, estimé à 7 millions d’euros dans sa globalité. "Donc, cette partie, axée sur le côté énergétique, serait subventionnée à hauteur d’environ 2 millions d’euros, indique Manu Douette. Nous pourrions par la suite chercher d’autres financements qui pourraient aider à compléter le projet."

La liaison vers le centre-ville, par exemple, permettrait d’amorcer une traversée reliant la Grand Place au hall des sports. Cela créerait un "centre de vie", comme l’appelle le bourgmestre. "On veut vraiment, au travers de ce projet, créer un espace de convivialité, de rencontres, et être au plus près des gens", avance-t-il. Cette initiative pourrait, par exemple, entrer dans les subsides "rénovations urbaines" en Région wallonne.