Manger demain et durable

"Nous avons répondu à un appel à projet de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui nous octroie une subvention de 68 000 €, se réjouit Audrey Reynders, directrice de l’école. Cela nous permettra de proposer un repas chaud gratuit tous les midis à l’ensemble des enfants." Le projet-pilote s’adresse aux écoles fondamentales émargeant au décret relatif à l’enseignement différencié, La Marelle accueillant des enfants de l’enseignement type 1-3-8 et désormais les 21 élèves de SASS La Marelle-Grandir Autrement. "Tous les enfants inscrits à l’école sont concernés, sans exception, sauf si des parents ne souhaitent pas en bénéficier. Nous proposerons aussi deux repas végétariens chaque semaine", renchérit Audrey Reynders.

L’école avait déjà bénéficié d’une subvention antérieure pour le matériel de cuisine et pour favoriser l’utilisation de produits issus de la production locale et régionale.

Le subside alloué couvrira l’entièreté des frais d’achats des produits et les prestations du personnel de cuisine. "On ne peut pas dépasser le plafond", insiste encore Audrey Reynders. Une confirmation apportée par Mme Lallemand, responsable de la comptabilité. "Pour dépasser le budget, il faudrait dépasser les 3,5€ par repas. Or le prix est fixé à 2,5€ depuis de nombreuses années." Un tarif qui tient à cœur à la directrice pour "des enfants qui ne mangeaient pas à leur faim". En fonction aussi du contexte social des enfants qui fréquentent l’école. La cantine sera gratuite… et saine.