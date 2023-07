Wanze: 7 bornes pour charger gratuitement son vélo électrique

Des lieux fréquentés

En collaboration avec les services communaux des Sports, de la Mobilité et de l’Environnement, les autorités ont porté leur choix sur "quatre endroits parmi les plus fréquentés de Wanze": une borne à l’administration et, à chaque fois, deux à la piscine (sous l’abri vélo jouxtant la Maison des Jeunes), au hall omnisports (sous l’abri vélo), et sur la place Faniel (devant l’ONE). "Il nous a semblé judicieux de placer les bornes là-bas, continue l’échevin wanzois. Il est vrai qu’elles sont toutes situées à Wanze. Nous pourrions éventuellement envisager d’équiper également les autres villages de l’entité, mais ce n’est pas d’actualité. Nous allons d’abord évaluer le succès de ces sept premières bornes de rechargement et aussi voir s’il y a une demande pour ce type de dispositif ailleurs sur la commune."

Techniquement, ces bornes (220 volts) permettent aux cyclistes de disposer d’un point de charge sécurisé et gratuit. Un boîtier latéral accueille la batterie et peut être verrouillé à l’aide d’un cadenas qui permet également d’attacher le vélo. Côté budget, l’investissement pèse au total 4 600 euros avec une intervention de la Région wallonne (Pollec) à hauteur de 75%.