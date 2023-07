A Hannut, un Open Beach au complet avec 150 équipes (photos)

Sportifs et spectateurs se sont retrouvés au détour des terrains extérieurs mais également intérieurs du marché couvert. "On a cette chance-là, d’avoir des terrains intérieurs, souligne Marie-France Reip, président du VBC Hannut. Surtout cette année, on a eu pas mal de vent, ce qui n’est pas très pratique, mais ces terrains ont permis d’équilibrer les choses."

En effet, lors des différents tournois, trois matchs sont prévus dehors et trois autres dedans. Par ailleurs, cette particularité logistique permet également l’organisation d’une discipline originale: l’Open Beachminton. "C’est impossible à gérer en extérieur, affirme Marie-France. Et ce n’est pas toujours évident de mobiliser les clubs de badminton, mais on s’en sort bien." Cette année, 21 équipes se sont affrontées, raquette de badminton en mains.

Une moyenne non négligeable qui va de pair avec le succès de l’événement. "Dès le départ, on était complet dans toutes les catégories, ce qui n’était pas le cas l’année dernière, indique la présidente. Il n’y a pas vraiment d’explications, parfois il nous arrive d’organiser l’événement en même temps que le plaza ou que la fête à Thisnes. Cette fois-ci, on fait ça un week-end avant. On est le seul gros événement sur Hannut. Peut-être que ça joue."

Ouverture au public et aux familles

Outre la partie sportive, l’Open Beach a cette année essayé d’intégrer les spectateurs à l’amusement avec un after-work le vendredi, des animations pour enfants tout le week-end, un bar à cocktails… "On essaie d’innover, poursuit Marie-France. On fait attention à tout le monde, pour que les familles puissent s’amuser et ne pas simplement regarder les autres jouer." Une ambiance conviviale rondement menée, pour une édition exemplaire.