RESA lance un projet pilote contre les décrochages liés aux panneaux solaires

Si le Faimois Christian Bourguignon n’est pas concerné au premier chef par ces problèmes de décrochage, son fils, qui habite tout près de chez lui, l’est beaucoup plus. "Ses panneaux décrochent quasiment tous les jours", détaille-t-il. Et, histoire d’aider sa progéniture, il a décidé de prendre part à un projet pilote mis en place par RESA, du côté de village de Celles. "Nous sommes en train d’installer des compteurs intelligents dans les maisons", avance Charlotte Quevedo, porte-parole de l’intercommunale.

Des compteurs intelligents

Quand on parle de compteurs intelligents, il n’est absolument pas question d’espionner l’activité des gens, de savoir qui fait tourner son micro-ondes à quel moment. "Le but, c’est de faire une cartographie de notre réseau et d’analyser les courbes de consommation." En gros, la situation va être analysée afin de voir où se trouvent les problèmes.

Une fois que ce monitoring sera réalisé, les ingénieurs de l’intercommunale entreront dans la danse, et pourront potentiellement venir avec des solutions rapides et peu coûteuses. "Dans certains cas, un rééquilibrage des phases suffira à résoudre les problèmes de décrochage." Et ça, ça devrait être fait en décembre.

Mais si les équilibrages venaient à ne pas être suffisants, l’intercommunale procédera à des investissements plus conséquents. "Mais on veut les faire en bonne intelligence." Donc, pas question d’adapter "bêtement" le réseau aux besoins d’aujourd’hui, si c’est pour recommencer le travail dans dix ans, parce que les habitudes des clients auront évolué. "On va passer par un logiciel qui simulera l’arrivée de nouveaux équipements, comme les voitures électriques et les pompes à chaleur. Et on se basera sur ces résultats pour réaliser des investissements. Notre but, c’est de trouver des solutions à long terme."

Pas assez d’adhérents

On dit "on va", "on va", "on va". Mais pour qu’on aille, il faut déjà qu’assez de personnes acceptent de participer au projet pilote, "qui est mené dans une zone représentative". Et ça, ce n’est pas encore gagné. "On a vraiment beaucoup communiqué sur le projet. On a distribué des toutes boîtes, organisé des réunions d’information, effectué des visites à domicile… On espérait que 80% de nos clients qui habitent dans la zone adhéreraient au projet. Mais pour l’instant, on n’est qu’à 56%." Mais, ceci dit, "c’est déjà beaucoup mieux qu’il y a deux ou trois mois".

Et avec 56%, on peut lancer la première étape, qui est le rééquilibrage des phases. Mais pour la deuxième, la projection dans le temps, on est encore un peu juste. "Cependant, on espère qu’on arrivera à améliorer ce taux d’adhésion pendant cet été." À noter que RESA compte mener des projets similaires dans d’autres zones.