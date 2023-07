L’aéro-club d’Avernas fête ses 40 ans avec quatre rendez-vous cet été: "Nous sommes confiants pour l’avenir" (photos)

Après des années difficiles, le club est parvenu à sortir vainqueur des différents conflits juridiques concernant des éoliennes et qui l’opposaient à la Région flamande ainsi qu’à un voisin. L’année dernière a vu se concrétiser le projet de resto-bar, censé drainer un public plus large que les seuls membres du club, à la place de l’ancienne cafétéria, qui n’ouvrait que ponctuellement. L’offre horeca et les heures d’ouverture s’en sont trouvées élargies.

"Aujourd’hui, il y a une bonne ambiance et elle est renforcée par cette buvette qui est ouverte régulièrement et le nombre de membres est en légère croissance, on voit l’avenir d’un bon œil même si ce n’est jamais gagné d’avance", se félicite Dominic Morrenne, le président de l’aéro-club, qui est revenu sur les péripéties qui ont jalonné l’histoire des lieux. "Le but étant que l’on puisse fêter les 50 ans puis les 100 ans. Il y avait des doutes un moment avec les éoliennes, c’est vrai, mais on a de bonnes raisons de penser que cela va aller".

Plus de 40 appareils et 106 membres

Avec les candidats, le club regroupe au total 106 membres, pour une quarantaine d’appareils et cinq moniteurs. C’est fin 1982 que naquit chez deux passionnés d’aviation, Arthur Moureau et Daniel Matagne, l’idée de créer un petit aérodrome pour les ULM. Les deux copains de toujours, tous deux de Waremme, se sont alors mis à la recherche d’un terrain. Dans leur aventure, ils ont été rejoints et aidés par Armand Rocour d’Amay, cinéaste professionnel, puis par le baron d’Otreppe qui parvint à convaincre un agriculteur de leur louer une parcelle, à une dizaine de kilomètres au sud de Waremme.

L’ASBL Aéro-club de Hesbaye est née dans la foulée, avec l’aide de Robert Schûtz qui avait entre-temps rejoint le groupe, et les premiers vols eurent lieu au mois de juillet 1983.

Plus tard, un nouveau terrain, plus propice, a été trouvé à Avernas. Le déménagement s’effectua en 1986. À suivi alors la construction d’un hangar pour abriter le biplace et d’une buvette où les membres pouvaient se réunir.

Fin 1987, à l’issue d’échanges de terrains pour la construction du golf d’Avernas, l’aérodrome a été à nouveau contraint de déménager. Depuis 1988, le club est installé à quelques centaines de mètres, avec cette particularité que la piste est à la fois située en Région wallonne et en Région flamande et qu’elle bénéficie d’une orientation parfaite par rapport aux vents dominants.