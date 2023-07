On a testé le nouveau BattleKart qui ouvre ses portes ce samedi à Verlaine (vidéo)

Karting ©Heymans

À quelques heures du jour J, on a évidemment voulu tester cette nouveauté en province de Liège. Fini les terrains de tennis ou le soccer, cet immense hangar situé sur la Grand-route à Verlaine est métamorphosé. Après un bref passage au bar et quelques consignes d’usage, on se débarrasse de nos affaires pour prendre place dans le petit bolide. La prise en main est rapide et facile. Une voix off vous distille quel bouton utiliser d’entrée de jeu. Quelques secondes avant le début de la partie, on se place, avec minutie, sur la grille départ. l’excitation est à son paroxysme. Une musique électro est présente pour déjà donner cette impression de course. Une fois le départ acté, l’immersion est totale et réaliste un peu comme si on participait à une véritable course de kartings tout en étant plongé au cœur d’un jeu vidéo.

Karting ©Heymans

Ce qui nous surprend, c’est la vitesse qui est bel et bien présente. On parvient également à glisser aisément. De quoi rendre la course très fun. Au fil de celle-ci, on se prend au jeu. Des bonus, comme des turbos, flaque d’huile ou missiles, sont disséminés un peu partout, ce qui permet d’améliorer votre performance ou d’ennuyer vos adversaires. Un classement final est affiché sur l’un des murs du hangar. Une fois la course terminée, on rentre au stand grâce aux flèches placées sur le bitume virtuel.

Des jeux d’arcade gratuits

Les joueurs remontent ensuite dans une pièce à côté du bar où un podium est installé afin d’immortaliser la course. Sur place, plusieurs jeux d’arcade, de fléchettes et un baby-foot sont proposés gratuitement. Au final, un très bon moment à partager en famille ou entre amis. L’ouverture est prévue ce samedi de 10 à 23h.

Karting ©Heymans

« Ce projet est dans nos têtes depuis 2018»

François Smal, Laurent Kreczman et Nicolas Lambrechts courent dans tous les sens à quelques heures de l’ouverture officielle. Ce BattleKart, ils en ont rêvé depuis plusieurs années. «J’avais déjà contacté la franchise pour ouvrir ce concept à Liège en 2018 et, malgré leur enthousiasme, ça ne s’était finalement pas concrétisé, commente François Smal. Le concept offre beaucoup d’évolution et très peu de monotonie. J’ai directement été séduit quand je l’ai découvert. Depuis 2018, j’étais à la recherche de l’emplacement idéal. Quand on est tombé sur ce hangar, à Verlaine, ce fut un coup de cœur. Depuis décembre 2022, on réalise des travaux quotidiennement.» Et le rendu est réussi.

Prix et taille minimum

Pour participer à une partie, il vous faudra débourser 20€ pour la première séance, 18€ pour la deuxième et 16€ pour la troisième. «Si vous venez directement sur, vous paierez deux euros moins chers», précise François Smal. BattleKart est accessible à toute personne mesurant au minimum 1 m 45. «On offre la possibilité d’organiser des activités d’entreprise, des anniversaires ou encore un enterrement de vie de jeune fille / garçon. Le petit plus de notre établissement est la grande terrasse accessible à tous», note encore François Smal.

À noter que le BattleKart à Verlaine est ouvert tous les jours avec des horaires flexibles. Les lundis et mardis de 16 à 23h, les mercredis de 13 à 23h, les jeudis et vendredis de 16 à 23h ainsi que les samedis et dimanches de 10 à 23h. «On a déjà reçu pas mal de réservations pour les semaines à venir», se réjouit François Smal.

Karting ©Heymans

Quelques chiffres

49 Le nombre de vidéoprojecteurs (pour la projection sur la piste, des zones d’entrée et d’embarquement ainsi que pour la projection des scores)

36 Le nombre de capteurs (pour la géolocalisation des karts dans la zone de jeu)

1500 En m2, la surface de la piste projetée

15 La flotte de karts disponibles, dont 10 maximum en activités

6 Le nombre de modes de jeu. À savoir : Battlerace, Battlecolor, Battlesnake, Battlefoot2.0, Battlevirus, Battlepool

15 Le nombre de minutes que dure chaque partie, totalement personnalisable en ce qui concerne les modes de jeux et leur durée