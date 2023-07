Verlaine : le SDT, c’est non !

Comme l’ensemble des 262 Communes wallonnes, celle de Verlaine était invitée en ce début d’été à se prononcer sur le Schéma de développement territorial (SDT) imaginé par les experts wallons désignés par le ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme. Mais ce SDT, de quoi s’agit-il ? D’une feuille de route destinée à concevoir le territoire wallon jusqu’en 2050, en réduisant notamment l’artificialisation des sols. Le SDT définit, entre autres, un noyau de centralité pour les entités rurales. Autrement dit: un espace qui doit être plus que jamais le cœur névralgique de la commune, où l’on y concentre l’habitat, le commerce et les services, pour mieux préserver les autres zones de l’entité. Ce fameux SDT est soumis à une enquête publique qui se termine ce 14 juillet, après une période jugée trop courte par la plupart des Communes.