Fabl… uleuse, cette redécouverte de Jean de la Fontaine au château de Modave (photos)

Le cadre est sublime, sans artifices, les lieux suffisent à planter le décor et à plonger le spectateur au 17e siècle.

La pièce évoque les moments forts de la vie du poète de génie incarné par Christian Dalimier, le plus talentueux des comédiens hutois avec Lorent Wanson.

D’emblée, le public est happé dans une valse enivrante, tant le verbe est haut et la cadence virevoltante. Durant quelque nonante minutes, Christian Dalimier et ses comparses Evelyne Rambeaux, Pascale Vander Zypen et Nicolas Vanderstraeten tiennent le public en haleine.

Bien sûr, le texte est superbe, évidemment le Château est somptueux. Mais la force de la représentation réside avant tout dans le talent et la maîtrise des artistes. Ce résultat est le fruit d’un travail minutieux, de répétitions intenses durant plus de deux mois et d’une mise en scène efficace sous la houlette de Christian Dalimier, lequel fêtera ses soixante ans ce jeudi 13 juillet.

La pièce est enlevée et les comédiens généreux, notamment lorsque Pascale Vander Zypen vous conte La Cigale et la Fourmi en version… revisitée.

Il n’y a aucun doute, le spectateur se régale, les mines sont réjouies en cette chaude soirée qui se termine aux écuries pour un dernier verre en compagnie des comédiens.

Les amateurs de théâtre et notamment les inconditionnels de la Compagnie Lazzi savent qu’ils se rendront à Modave d’ici au 30 juillet car le déplacement en vaut très largement la chandelle. Un conseil: ne tardez pas à réserver vos places.

Réservations: 085 /41 13 69 – info@modave-castle.be. Le billet d’entrée donne accès au château et à ses jardins.