Déchets: du changement en perspective pour 2025 à Hamoir

"Intradel propose de faire une levée toutes les deux semaines plutôt qu’une toute les semaines, comme c’est le cas actuellement pour les déchets ménagers résiduels et les déchets organiques, explique l’échevine Marie-Noëlle Minguet. Il n’y aurait plus que 25 levées par an, à la place de 52. ce qui a du sens, car en moyenne, les gens mettent leur poubelle noire 13 fois par an, et la poubelle organique 10 fois."

Un point d’apport volontaire serait placé par tranche de 3 000 habitants. La commune de Hamoir est donc forcément concernée.

"Ça consiste en un conteneur enterré où les gens pourront aller eux-mêmes verser leurs déchets ménagers résiduels, en cas de besoin. Par exemple s’ils ont oublié la levée ou en cas de forte chaleur."

Les conteneurs individuels jaunes seront également imposés au niveau des papiers cartons à toutes les communes. "La raison est de simplifier la manutention des collecteurs de déchets, éviter qu’ils ne doivent soulever des grosses caisses qui parfois se déchirent. "