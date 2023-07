Le bâtiment de l’école Saint-Cœur de Marie à Hannut sera vendu: "Une décision rationnelle"

Une décision rationnelle, qui a d’abord été amenée par l’instauration du tronc commun, qui court jusqu’à la troisième secondaire. "Cela signifie qu’il y aura une certaine continuité dans l’enseignement entre la première et la troisième année."

Cela veut donc dire que certains profs donneront cours aux trois années, et que des locaux, notamment destinés aux cours technologiques, devront être partagés.

Sachant que les élèves de première et deuxième année suivent leurs cours sur le site du lycée et que ceux des années supérieures occupent les locaux du collège, deux solutions s’offraient au pouvoir organisateur. La première, c’était de conserver la configuration actuelle, "et on imposait aux professeurs de faire la navette." Et pour ce qui est des locaux technologiques: "Soit on en aménageait dans les deux implantations, soit on obligeait les élèves à faire la route".

L’autre solution, celle qui a été retenue, "c’était de regrouper tous les élèves de secondaire sur le même site".

Un fameux jeu de chaises musicales

C’est là que commence un immense jeu de chaises musicales car on ne pouvait pas garder au collège une partie des élèves de primaire et regrouper toutes les secondaires. "On a donc pris la décision de déplacer les primaires au lycée." Et comme il y avait beaucoup trop de place au lycée rien que pour les primaires du collège (vous suivez toujours ?), "on a décidé également de déplacer les élèves de Saint-Cœur de Marie au lycée".

À noter qu’avec la vente du bâtiment, "on pourra remettre en état les autres écoles de l’enseignement catholique hannutois, pour lesquelles on a droit à aucun subside spécifique."

Bref, c’est beaucoup de bazar, il a fallu passer par un groupe de travail, avant que le conseil d’administration ne décide de vendre le bâtiment, mais Benoît Dubois l’affirme: "La structure de l’enseignement ne sera en rien modifiée par ces changements". Et puis, ce n’est pas pour tout de suite: "Les différents mouvements devraient se terminer d’ici quatre ans."